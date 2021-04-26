Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yazıhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Nisan'da aldığı kararla Durucasu Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Karantinanın 26 Nisan saat 06.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik