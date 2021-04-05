Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 27 Mart'ta aldığı kararla Derinboğaz (Ancar) Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Karantinanın 5 Nisan saat 12.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik