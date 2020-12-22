Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
22.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:29
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Aralık'ta aldığı kararla Pacalı Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Karantinanın 22 Aralık saat 10.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik