Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması bitti
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Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması bitti

Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması bitti
30.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:44

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbir alındı.

Tedbir kapsamında Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesinde uygulanan 14 günlük karantina, yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması üzerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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