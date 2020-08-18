Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
18.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:55

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir ilçesi Kaynak Mahallesi Levenge mezrasında 8 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin yaklaşık 10 gün önce bir düğüne katıldığının belirtildiği açıklamada, mezrada bugün saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Kuluncak ilçesi Karıncalık Mahallesi'nde, bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-10 vakaları tespit edilmiş ve bu vakaların diğer mahalle sakinleri ile de temas kurduğu ilçemiz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenmiştir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla yaklaşık 80 hanesi, 297 nüfusu bulunan Karıncalık Mahallesi'ne giriş çıkışların acil sağlık ihtiyaçları hariç 18 Ağustos saat 21.00'dan itibaren 14 günlük süreyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince yasaklanmasına karar verildi."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Meral Akşener Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Rize Türk Çocuk
Şu an buradasınız: Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 20:20:43. #1.14#
title