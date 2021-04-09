Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Durucasu Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.

Kurulun kararıyla bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş