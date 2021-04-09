Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Elmalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.

Kurulun kararıyla, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine