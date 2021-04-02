Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıyabanlı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş