Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıyabanlı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.

Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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