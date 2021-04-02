Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Kale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kıyıcak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.

Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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