Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, 14 kişide Kovid-19 tespit edilen Günedoğru Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi.
Mahallede yaşayanların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine