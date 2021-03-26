Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 14 kişide Kovid-19 tespit edilen Günedoğru Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Mahallede yaşayanların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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