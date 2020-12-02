Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:10
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, mahalleye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

İlgili Haberler

Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi
Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücülere uyarı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücülere uyarı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Beyonce İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:10:35. #1.15#
title