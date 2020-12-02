Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
02.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:10
Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, mahalleye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine