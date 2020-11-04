Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

04.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:42
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Kömüşhan Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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