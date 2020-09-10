Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
10.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:18

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Eğnir Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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