Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:18
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Eğnir Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: AA