Malatya'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
10.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:27
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Köylü Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine toplandı.
Kurul, mahallede bugünden itibaren karantina uygulaması başlatılmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar