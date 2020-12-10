Malatya'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
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Malatya'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

10.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:27
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Köylü Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine toplandı.

Kurul, mahallede bugünden itibaren karantina uygulaması başlatılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

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