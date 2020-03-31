Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Pütürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."

Malatya'da 29 Mart'ta Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi ile 30 Mart'ta da Hekimhan ilçesinde yer alan Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA