Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 9 Nisan 2021 tarihi saat 21.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı