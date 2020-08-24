Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahalle için 24 Ağustos 2020 tarihi saat 14.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA