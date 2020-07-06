Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
06.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:31
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çevirme Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede bugünden itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA