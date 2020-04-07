Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.
07.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:48
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi. - MALATYA
Kaynak: İHA