Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı MALATYA'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı.

MALATYA'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı. Kentte karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya yükseldi. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." Kararın ardından mahalle giriş- çıkışı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: DHA