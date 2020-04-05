Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün kentte bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Detaylı araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.B. gözaltına alındı.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama olmak üzere 17 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Zanlının adresinde yapılan aramada ise 1 tabanca, 1 dipçiksiz pompalı tüfek ve fişekler ile 1 saldırı amaçlı kullanılan balta ele geçirildi.

Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA