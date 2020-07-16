Malatya'da bir kişiyi 57 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı Malatya'da bir kişinin 57 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişinin 57 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da bir siteye üye olan kişi, üyeliğinin iptal edilmesi için farklı aralıklarla 3 ayrı banka hesabına 57 bin lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayan kişi emniyete müracaat etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada paranın Y.A, M.S, İ.M.M. ve F.T'ye ait hesaplara yatırıldığı belirlendi.

Şüphelilerden Y.A, parayı almak için Denizli'de gittiği banka şubesinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, diğer 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Malatya'da Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, iki farklı ikamette yapılan operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye, 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bir kişi hakkında fuhşa yer temini ve aracılık yapmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA