Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
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Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

12.11.2020 07:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:00
Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi'nde Emine P. (73) ile hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi M. P. (71) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.P, eşini tabancayla ateş ederek öldürdü.

Silah sislerini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli koca ise olayda kullandığı tabancayla kısa sürede yakalandı.

Öldürülen kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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