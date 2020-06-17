Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
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Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı

Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı.

Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
17.06.2020 00:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:10

Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Çeçen sokak içerisinde meydana gelen olayda, babası N.O. ile evlerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan E.O. darp ettiği babasını daha sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı .

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri E.O.'yu olayın gerçekleştiği sokağa yakın bir noktada olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Susam sokak içerisinde meydana gelen bir başka bıçaklı kavga olayında ise aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Her iki olayla da ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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