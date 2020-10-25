Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
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Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

25.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:40
Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Malatya'da bir kişi uzun süredir kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Malatya'da bir kişi uzun süredir kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmikartay Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, KOAH hastası olduğu ileri sürülen 60 yaşındaki Adil Ç.'den haber alamayan otel çalışanları şahsın odasına girdi. Adil Ç.'yi yatağında hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otelde bir yıldır kaldığı öğrenilen Adil Ç.'nin cenazesi ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.,

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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