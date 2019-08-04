Malatya'da bir kişi, kız kardeşini ve arkadaşını bıçakladı

Malatya'da bir kişi, kız kardeşini ve kız kardeşinin arkadaşını bıçakla yaraladı.

Merkez Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde H.A, kız kardeşi G.A. ve onun arkadaşı K.K'yi görünce tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, kız kardeşini ve arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA