Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

27.01.2020 04:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 04:37
Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Musa O.'ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gitti.İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Musa O.'nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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