Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Battalgazi İlçesi Hacıabdi Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, binadaki kötü koku üzerine polis ekiplerini aradı.
Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde, kokunun, apartmanın 4'üncü katındaki Kenan Çelik'in (62) ikamet ettiği daireden geldiğini belirledi.
Kapının açılmasını sağlayan ekipler, Kenan Çelik'in cansız bedeniye karşılaştı.
Çelik'in cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Çelik'in ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belirlenecek.
Çelik'in özel sektörde çalıştığı, dinlenmek için iş yerinden 6 gün izin aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam