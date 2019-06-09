Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Battalgazi İlçesi Hacıabdi Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, binadaki kötü koku üzerine polis ekiplerini aradı.

Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde, kokunun, apartmanın 4'üncü katındaki Kenan Çelik'in (62) ikamet ettiği daireden geldiğini belirledi.

Kapının açılmasını sağlayan ekipler, Kenan Çelik'in cansız bedeniye karşılaştı.

Çelik'in cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Çelik'in ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belirlenecek.

Çelik'in özel sektörde çalıştığı, dinlenmek için iş yerinden 6 gün izin aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA