Malatya'da Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da, yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Battalgazi ilçesi Şehbayram Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hatice Şahin'den (50) yakınları, 3 gün haber alamayınca evine gitti.

Kapıyı çalan Şahin'in yakınları, açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin balkonundan içeri giren polis ekipleri, Şahin'i evde hareketsiz buldu.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları sağlık kontrolünde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Hatice Şahin'in, hastalandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi.