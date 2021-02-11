Malatya'da bir iş yerine kumar operasyonu
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Malatya'da bir iş yerine kumar operasyonu

11.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:25
Malatya'da bir iş yerine kumar operasyonu

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi ve işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi ve işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı, kumarda kullanılan 130 lira geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeci C.Y. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, kişiler hakkında Kovid-19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgelere aykırı davranmaktan da idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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