Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı

09.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:30
Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı

Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan ve suç üstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan ve suç üstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, inşaat halindeki iki katlı binanın bodrum katında kazı yapan 5 kişiyi yakaladı.

18 metre uzunluğundaki çukur içerisine itfaiye ekipleri yardımıyla giren polis, elektrik hattı çekilen alanda 2 kırıcı hilti, bir aydınlatma cihazı ele geçirdi.

5 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da bir inşaatın altında kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:33:07. #1.14#
title