Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.