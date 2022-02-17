Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

KORKUT, MUŞ (AA) - Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı Korkut Özal Caddesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3 araç, 9 personel ile yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada Yeşilyurt ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, yangın çıkan evlerde incelemede bulundu

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İtfaiye, Malatya, Korkut, Yangın, Güncel, Haberler

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