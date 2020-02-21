Malatya'da bir çocuk, babasıyla yaşadığı iddia edilen kadını bıçakla yaraladı
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Malatya'da bir çocuk, babasıyla yaşadığı iddia edilen kadını bıçakla yaraladı

Malatya'da bir çocuk, babasıyla birlikte yaşadığı iddia edilen kadını sırtından bıçakla yaraladı.

21.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:52
Malatya'da bir çocuk, babasıyla yaşadığı iddia edilen kadını bıçakla yaraladı

'da bir çocuk, babasıyla birlikte yaşadığı iddia edilen kadını sırtından bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, F.T. (14), ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde babasıyla birlikte yaşadığı iddia edilen S.A. (39) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada F.T, S.A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

F.T. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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