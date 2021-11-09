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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

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