Malatya'da Bir Ayda 73 Kişi Hakkında Fetö Pdy Soruşturması Kapsamında İşlem Yapıldı

Muhtarlarla bir araya gelen Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, son bir ay içerisinde 73 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığını söyledi.



Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından 2017-2018 yılı için okulların güvenliği ile ilgili olarak merkez muhtarlar ile toplantı yapıldı. Polis evinde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantı öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, "Yeni başlayacak olan eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sağlıklı eğitim alabilmesi, güvenli ortamda eğitimlerini yapabilmesi için almış olduğumuz tedbirler ve onunu öncesi almış olduğumuz tedbirlerin gözde geçirilmesi ama esasında da muhtarlarımızla beraber bir istişare yapmak" olduğunu söyledi.



Son bir ay içinde FETÖ soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Emniyet Müdürü Urhal, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 73 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 7 şahıs tutuklanmış, 25 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 20 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 11 şahıs firari olarak aranmaktadır. Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 8 şüpheli yakalanmış, yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak İlimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 7 şüpheli ise soruşturma iline sevk edilmiştir" dedi.



Urhal kentte DEAŞ/İŞİD terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında ise "DEAŞ/İŞİD terör örgütü yanlısı faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem yapılmış. 1 şahıs serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.



Urhal, diğer terör örgütleri ve aranan şahıslara yönelik çalışmalarla ilgili ise "21.08.2017 günü Malatya Emniyet Müdürlüğü 2 nolu uygulama noktasında, terör örgütü mensubu olarak aranan 1 şahıs yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır. 11.09.2017 günü 1 şahsın Suriye ye gidip geldiğinin tesbit edilmesi üzerine ilimizde heyet Tahrir Şam (FEC/NC-HTŞ) yanlısı faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıs yakalanmış ve 12.09.2017 günü Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup tahkikat halen devam etmektedir" diye konuştu. - MALATYA