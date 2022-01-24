Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi - Haberler
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Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Yerel

- Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

MALATYA (İHA) - - Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte otobüs seferleri iptal edilirken binden fazla yolcu yurtlara yerleştirildi.

Malatya'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri, Malatya-Sivas ve Malatya-Adıyaman karayolları ulaşıma kapatılırken, Malatya-Elazığ karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26 otobüs seferi iptal edildi

Otobüs seferlerinin iptal edildiği kentte Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde bekletilen bin 87 kişiye Büyükşehir Belediyesi iştirakı Esenlik ile Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından yiyecek ikramı yapılırken, yolcular daha sonra çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Vali Aydın Baruş'unda ziyaret ederek bilgiler aldığı Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde otobüs seferlerine izin verilmiyor.

Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi

Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi

Malatya'da binden fazla kişi yurtlara yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Yerel, Haber

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