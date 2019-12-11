Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi
Malatya'da 12 ayrı adrese düzenlene operasyonda bin ton sahte içki ele geçirildi.
11.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:10
Malatya'da 12 ayrı adrese düzenlene operasyonda bin ton sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde 12 adreste arama yapan ekipler, çeşitli ebatlardaki plastik şişelerde bin ton sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA