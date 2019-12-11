Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 12 ayrı adrese düzenlene operasyonda bin ton sahte içki ele geçirildi.

11.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:10
Malatya'da bin ton sahte içki ele geçirildi

'da 12 ayrı adrese düzenlene operasyonda bin ton sahte içki ele geçirildi.

İl ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde 12 adreste arama yapan ekipler, çeşitli ebatlardaki plastik şişelerde bin ton sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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