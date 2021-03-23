MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi

23.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:32

Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildiMALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda bin 234 litre sahte içki ele geçirdi. Adreste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Türkan Şoray Demet Akalın Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MALATYA Malatya'da bin 234 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:32:11. #1.16#
title