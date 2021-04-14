Malatya'da bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "İnancım" adlı bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "İnancım" adlı bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Kaymakamlığının konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kaymakam Addül Kadir Duran, gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini belirtti.

Battalgazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen "İnancım" konulu bilgi yarışmasında başarılı olan 20 öğrenciyi tebrik eden Duran, "Gençlerimize bir nasihatte bulunmak istiyorum. Kendinizi her alanda geliştirin. İslam'ın temel prensiplerini iyi öğrenelim. 21. yüzyılın yanlış yönlendirmesinin de etkisiyle gençlerimiz günlük meşgalelere fazlaca meylediyor. Kendinizi güzel bir şekilde yetiştirin." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de belediye olarak gençlerin yanında olduklarını, Hanımınçiftliği bölgesinde Gençlik Merkezini hizmete açtıklarını kaydetti.

Dereceye giren öğrencilere müjde vermek istediğini belirten Güder, ."Öğrencilerimiz, açık olduğu zaman diliminde 1 ay boyunca ücretsiz olarak Sosyal Yaşam Merkezimizde gönüllerince spor yapsınlar." açıklamasında bulundu.

Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir de yarışmaya 200 öğrencinin katıldığını belirterek, dereceye girenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Duran, Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Hüseyin Özdemir, yarışmada dereceye giren 20 öğrenciye hediyelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş