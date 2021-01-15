Bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Bıçaklı kavga: 3 yaralı

15.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:35

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan M.A, O.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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