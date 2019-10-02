Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

02.10.2019 09:42

Malatya'da çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan H.T, ile M.C.Y, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde iki grup arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA