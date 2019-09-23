Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

23.09.2019 21:40

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklarında kullanıldığı kavgada O.K, S.E. ve M.E, yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan ve daha sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA