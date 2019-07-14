Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda Mehmet D, Vahap D. ve Ebubekir D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA