Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi Atmalı Sokak'ta arkadaş oldukları öğrenilen C.K. ve A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada C.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA