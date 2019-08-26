Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

26.08.2019 00:52

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Muhammet Y. ile Yunus Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Muhammet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA