Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. kız kardeşi olduğu ileri sürülen G.A. ve arkadaşı K.K. ile henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., G.A. ve K.K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri H.A.'yı yakalamak için çalışma başlatırken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA