Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde Yunus İz ile H.B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B.B. Yunus İz'i bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı H.B.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Mahmut Özer İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:19:37. #1.16#

title