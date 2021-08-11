Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde Yunus İz ile H.B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B.B. Yunus İz'i bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı H.B.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş