Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı Sokak'ta tartışan A.K. ve C.K. karşılıklı olarak birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılardan durumu ağır olan A.K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA