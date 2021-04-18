Malatya'da bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı

Malatya'da bıçak tehdidiyle marketten para gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bıçak tehdidiyle marketten para gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çöşnük Mahallesi'ndeki markette iş yeri sahibi Mehmet B'yi bıçakla tehdit edip kasadaki 350-400 lirayı gasbeden ve ticari araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri zanlı Mesut B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde gasp anı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik